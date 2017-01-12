Турция и Россия подписали меморандум о безопасности полетов в Сирии Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции

Власти Турции и России подписали меморандум об обеспечении безопасности полетов Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в четверг.

«Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, документ определяет порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии.

Напомним, ранее Россия и Турция выступили с инициативой провести переговоры между правительством Сирии и оппозиций в Астане. Ранее в четверг президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили грядущие переговоры. Кроме того, Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.