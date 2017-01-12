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12.01.17 / 16:37 Новости / Общество / Россия и мир

Украина объяснила запрет на вещание «Дождя»

Из-за показа комедий «Квартета И»

vesti.ru дождьНациональный совет Украины по телевидению и радиовещанию объяснил запрет на вещание телеканала «Дождя». Соответствующее сообщение появилось на сайте совета в четверг.

Причиной стали «признание государственной границы между Крымом и Украиной» и «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора». Речь идет о фильмах «Квартета И», показанных на телеканале 31 декабря.

Также в совете отметили, что в течение прошлого года неоднократно фиксировали нарушения рекламного законодательства. «Дождь транслировал российскую рекламу на территории Украины, хотя не имел на это права», — указано в сообщении на сайте.

Добавим, решение вступит в силу через месяц после обнародования. В 2015 году Служба безопасности Украины составила список российских СМИ, которые рекомендовалось лишить аккредитации при госорганах власти. В него включили все российские телеканалы, кроме «Дождя» , а также агентство «Россия сегодня».

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