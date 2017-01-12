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12.01.17 / 01:59 Новости / Россия и мир

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис

На 92-м году жизни

Микроскоп технологии
Лауреат Нобелевской премии в области медицины Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни. Ученый умер во вторник, сообщает Twitter Нобелевского комитета.

Англо-американский генетик родился в 1925 году в британском Галифаксе. Будущий ученый окончил Оксфордский университет. После этого Смитис работал профессоров в Северной Каролине.

Нобелевскую премию Смитис получил в 2007 году за разработку способа «выключать» те или иные гены в клетках зародыша. Он разделил премию вместе с американцем Марио Капекки и британцем сэром Мартином Эвансом.

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