Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Оливер Смитис На 92-м году жизни



Лауреат Нобелевской премии в области медицины Оливер Смитис скончался на 92-м году жизни. Ученый умер во вторник, сообщает Twitter Нобелевского комитета.

Англо-американский генетик родился в 1925 году в британском Галифаксе. Будущий ученый окончил Оксфордский университет. После этого Смитис работал профессоров в Северной Каролине.

Нобелевскую премию Смитис получил в 2007 году за разработку способа «выключать» те или иные гены в клетках зародыша. Он разделил премию вместе с американцем Марио Капекки и британцем сэром Мартином Эвансом.