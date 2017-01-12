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12.01.17 / 14:07 Новости / Общество / Россия и мир

Минтруд прокомментировал инициативу увеличить рабочий день курильщикам

Минздраву посоветовали вместо этого заняться реформой ОМС

Фото: vivalacloud.ru

Фото: vivalacloud.ru

Министерство труда не поддерживает инициативу пролонгировать рабочий день курильщикам. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Максим Топилин.

«Я считаю, что Министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — заявил Топилин.

Ранее Минздрав предложил предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудникам, которые тратят время на курение.

Отметим, также министерство здравоохранения предлагало запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года, даже после того, как они станут совершеннолетними. Помимо этого, ведомство инициировало непрерывное повышение ставок на табачные изделия и введение 10% налога на розничную продажу электронных и простых сигарет. Позже в министерстве объявили, что доработают антитабачную концепцию на 2017—2022 годы с учетом мнений, высказанных федеральными органами исполнительной власти.

По материалам: interfax.ru
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