В Китае запретили регистрацию торговых марок с именами знаменитостей Чтобы не вводить население в заблуждение

В Китае под запретом оказалась регистрация торговых марок, которые используют для названий имена знаменитостей. Об этом в четверг со ссылкой на постановление верховного суда КНР сообщат CRI.

Запрет не коснется уже существующих и прошедших регистрацию торговых марок. Как указывается в постановлении суда, использование имен знаменитостей может привести потребителя в заблуждение.

Отметим, в КНР уже существует Международное радио Китая под называнием Li Ning. Это имя знаменитого китайского гимнаста.

Ранее стало известно, что в Китае не будут выдаваться лицензии на приложение Pokemon Go и другие подобные игры. Государственное управление по делам печати сочло, что они«представляет угрозу географической информационной безопасности»