В Кремле рассчитывают на уважение в отношениях США и России И что Путин с Трампом поладят

В Москве рассчитывают на взаимное уважение в отношениях России и США. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Взаимного уважения в российско-американских отношениях, с нашей точки зрения, должно быть гораздо больше», — сказал Песков.

В России надеются, что президент Владимир Путин поладит с избранным американским главой Дональдом Трампом.

Добавим, накануне Трамп дал первую большую пресс-конференцию в Нью-Йорке. Он сообщил, что перезагрузки отношений с Россией не будет. Избранный президент уточнил, что не знает, сможет ли поладить с Путиным.

«Надеюсь, что смогу. Но есть большой шанс на то, что нет. И если не смогу, — вы что, действительно верите в то, что Хиллари была бы жестче с Путиным, чем я?» — прокомментировал он.