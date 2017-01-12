В отделе УФССП по Ленобласти прошли обыски — СМИ По делу о хищении 2,5 млн рублей у пенсионера

В отделе кадров Управления судебных приставов (УФССП) Ленобласти, а также в отделе УФССП во Всеволожском районе прошли обыски. Об этом сообщает в четверг 47news.ru.

По данным источника издания, обыск связан дело о хищении 2,5 млн рублей у ветерана. Руководитель Всеволожского отдела и еще один сотрудник задержаны.

Напомним, ранее СМИ сообщали о хищении 2,5 млн рублей у ветерана Константина Земскова. Уголовное дело по этому факту было возбуждено 20 сентября прошлого года. Согласно данным следствия, 15 июля 2015 года во Всевложский районный отдел судебных приставов УФСПП по Ленобласти пришел исполнительный лист о взыскании 2,527 млн рублей с Земскова. Судебные приставы не проверяли подлинность документа и сняли деньги со счета ветерана. Конечным получателем денег должен был стать адвокат Дмитрий Карапац. Следователи задержали его.