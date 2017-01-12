Власти Татарстана рассматривают докапитализацию «Татфондбанка» И готовы оказать поддержку

Правительство Татарстана рассматривает возможность докапитализации «Татфондбанка». Об этом сообщил в четверг глава региона Рустам Минниханов.

«Мы, конечно же, готовы оказать всяческое содействие, если будет определен санатор», — заявил Минниханов. Он добавил, что для Татарстана это очень важный проект.

Кроме этого, Минниханов рассказал, что что власти ведут переговоры с кредиторами «Татфондбанка» о bail in (роцедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка). Также правительство Татарстана намерены договориться о возможной конвертации депозитов в акции банка, в случае санации «Татфондбанка».

Добавим, "Татфондбанк" — второй по величине активов банк Татарстана. В декабре прошлого года он приостановил обслуживание клиентов по причине низкой ликвидности. Позже Центробанк ввел в временную администрацию в «Татфондбанке». Ранее уже велись переговоры о санации банка.