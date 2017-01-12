Всемирный банк озвучил два варианта для роста экономики РФ Прирост человеческого капитала и рост производительности

Экономисты Всемирного банка назвали два варианта, которые могут обеспечить рост экономики России и «дальнейшее всеобщее процветание». Это следует из доклада, который в четверг представил вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилл Муллер на Гайдаровском форуме.

«Процветание» российской экономики могут обеспечить прирост человеческого капитала и рост производительности, следует из доклада. По мнению экономистов, восстановление экономики страны невозможно без бюджетной устойчивости, качественного управления природными ресурсами и эффективного госуправления.

Добавим, доклад называется Российская Федерация — комплексное диагностическое исследование экономики: пути достижения всеобъемлющего экономического роста». Ранее Всемирный банк подготовил доклад, в котором говорится, что в 2019 году рост экономики РФ составит 1,8% выше мирового. Также ВБ сохранил прогноз по росту ВВП России на уровне 1,5% в этом году.