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12.01.17 / 18:11 Новости / Россия и мир

РФ временно ограничила ввоз птицы из Польши

А также запретила ввоз корма

ПольшаРоссельхознадзор временно ограничил ввоз живой птицы, мяса птицы и инкубационного яйца с Малопольского воеводства Польши (юг страны). Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Также запрещен ввоз корма и кормовых добавок для птиц. Помимо этого, Россельхознадзор на время ограничил транзит живой птицы с юга Польши.

Добавим, на этой неделе в ведомстве сообщили о зафиксированной на территории Польши вспышке птичьего гриппа. Россельхознадзор объявил, что может ввести временные ограничения на поставку птицы, если не получит запрос от польской стороны на проведение зонирования Польши в отношении птичьего гриппа.

В начале декабря ЕС запретил экспорт мяса птицы из Украины. Это произошло из-за зафиксированной вспышки птичьего гриппа Н5 в Херсонской области.

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