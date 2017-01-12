РФ временно ограничила ввоз птицы из Польши А также запретила ввоз корма

Россельхознадзор временно ограничил ввоз живой птицы, мяса птицы и инкубационного яйца с Малопольского воеводства Польши (юг страны). Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Также запрещен ввоз корма и кормовых добавок для птиц. Помимо этого, Россельхознадзор на время ограничил транзит живой птицы с юга Польши.

Добавим, на этой неделе в ведомстве сообщили о зафиксированной на территории Польши вспышке птичьего гриппа. Россельхознадзор объявил, что может ввести временные ограничения на поставку птицы, если не получит запрос от польской стороны на проведение зонирования Польши в отношении птичьего гриппа.

В начале декабря ЕС запретил экспорт мяса птицы из Украины. Это произошло из-за зафиксированной вспышки птичьего гриппа Н5 в Херсонской области.