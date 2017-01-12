Каждый десятый житель РФ получает зарплату «в конвертах» — опрос В ноябре - декабре 74% получали официальный оклад

Каждый десятый житель России получает зарплату «в конвертах». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в четверг.

В течение прошлого года число россиян, которые получают официальный оклад, колебалось от 71% до 77%. В ноябре – декабре показатель составил 74%.

Добавим, опрос провели 24-25 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Отметим, россияне в декабре назвали низкие зарплаты одной из главных проблем в стране низкие зарплаты. Такого мнения придерживаются 18% респондентов.