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12.01.17 / 10:59 Новости / Общество / Россия и мир

Каждый десятый житель РФ получает зарплату «в конвертах» — опрос

В ноябре - декабре 74% получали официальный оклад

зарплата серая конверт фото с сайта zn.ua

Фото zn.ua

Каждый десятый житель России получает зарплату «в конвертах». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в четверг.

В течение прошлого года число россиян, которые получают официальный оклад, колебалось от 71% до 77%. В ноябре – декабре показатель составил 74%.

Добавим, опрос провели 24-25 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Отметим, россияне в декабре назвали низкие зарплаты одной из главных проблем в стране низкие зарплаты. Такого мнения придерживаются 18% респондентов.

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