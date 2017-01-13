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13.01.17 / 15:33 Новости / Общество / Россия и мир

«Аэрофлот» задержал почти 2% регулярных рейсов в декабре

Более 300 рейсов

аэрофлот самолетВ декабре было задержано 1,78% регулярных рейсов «Аэрофлот». Об этом в пятницу сообщили в Росавиации.

«Аэрофлот» задержал 328 рейсов в прошлом месяце. Компания «Россия» задержала 81 рейс, «Победа» — 30, «Уральские авиалинии» — 295.

Добавим, всего «Аэрофлот» совершил в декабре 18,4 тыс. рейса, «Россия» -5,2 тыс., Победа» — 1,8 тыс., «Уральские авиалинии» — 3,7 тыс. рейсов. Также в прошлом месяце было задержано 7,9% чартерных рейсов российских авиакомпаний. Всего за отчетный период перевозчики совершили 885 чартерных рейсов.

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