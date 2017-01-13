Акция протеста у Исаакиевского собора собрала около 500 человек Пока все спокойно

Акция протеста у Исаакиевского собора в Петербурге собрала около 500 человек. Пятничное мероприятие охраняет полиция, передает корреспондент АБН.

Акция проходит в формате встречи депутатов ЗакСа Бориса Вишневского («Яблоко»), Алексея Ковалева («Справедливая Россия»), Максима Резника («Партия роста»). К ним присоединился сопредседатель петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров. По предварительным оценкам, на мероприятие пришло около 500 человек.

На акцию с одиночным пикетом вышел активист НОДа. Он называет участников депутатской встречи бесами и предлагает им «убираться подальше».

Напомним, ранее стало известно о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Соответствующее распоряжение было подписано 30 декабря. По предварительным оценкам, процесс передачи объекта займет до трех лет. Церковь заявила, что вход в Исаакиевский собор будет бесплатным для всех. А ремонтировать и содержать культурный объект РПЦ хочет за счет субсидий. В настоящий момент здание содержится за счет доходов музей.

Музей-памятник «Исаакиевский собор» — один из самых прибыльных музеев России. За 2016 год Исаакиевский собор посетили 2,38 млн человек. Выручка собора составила почти 467 млн рублей. Больше 90% выручки – доходы с продажи билетов.