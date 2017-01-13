Amazon объявил о запуске стримингового сервиса Anime Strike Стоимостью в $5 ежемесячно

Amazon представил новый стриминговый сервис Anime Strike. Презентация состоялась в пятницу.

В настоящий момент новый канал доступен только для подписчиков Amazon Prime, которые находятся на территории США. В Amazon заявили, что планируют обновлять контент канала еженедельно.

В дальнейшем компания планирует создавать и другие брендированные каналы. Тематика новых каналов в настоящий момент неизвестна.

Ранее стало известно, что сервис Amazon Prime Video начал работу в 200 странах мира. В США сервис запустился в 2006 году.