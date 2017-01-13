Ассанж согласен на экстрадицию в США В обмен на помилование Мэннинг

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов на экстрадицию в США, если президент Обама помилует его соратницу Чэлси Мэннинг (ранее Брэдли Мэнинг), приговоренную к 35 годам тюрьмы. Об этом Ассанж заявил в своем Twitter в четверг.

Накануне телекомпания ABC сообщила, что президент США готов смягчить наказание Мэннинг. По данным американских валстей, она передала WikiLeaks более 700 тыс. документов и видеофайлов об операции США в Ираке.

Напомним, Джулиан Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он пытается избежать экстрадиции в Швецию, где ему грозит наказание за якобы совершенное им преступление сексуального характера.