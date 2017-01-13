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13.01.17 / 11:30 Новости / Россия и мир

Власти Москвы намерены продать 11 зданий в Бутырском районе

Стартовая стоимость лота — 730 млн рублей

Российский аукйионный дом РАД торги аукцион фото с оф.сайта какого-то министерстваДепартамент города Москвы по конкурентной политике объявил аукцион на приобретение комплекса из 11 строений в Бутырском районе столица. Об этом сообщили в департаменте в пятницу.

Стартовая стоимость лота составляет 730 млн рублей. Назначение объекта – нежилое, свободное. Ограничения на использование и реализацию объекта лотовой документацией не предусмотрены. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 января, сам аукцион запланирован на 23 января.

Напомним, в сентябре в Москве на торги выставили усадьбу XIX века в Басманном районе. Начальная стоимость объекта составляла 153,4 млн рублей. Покупатель должен был провести ремонтные и реставрационные работы в течение 2,5 лет.

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