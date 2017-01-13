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13.01.17 / 17:03 Новости / Россия и мир

«Татарспиртпром» купит бар в виде чума

За 3 млн рублей

Чум

Фото: yutnodoma.ru

«Татарспиртпром» намерен купить мобильный бар в виде чума за 3 млн рублей. Информация об этом была в пятницу размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществляется у единственного поставщика. Бар предназначен для продвижения ТМ Тундра. Исключительные права на разработанный дизайн бара принадлежат исполнителю. Последний должен будет изготовить и поставить товар заказчику в течение 40 календарных дней с момента получения уведомления о согласовании оригинал-макета.

Напомним, ранее власти Петербурга объявили тендер на покупку спецодежды для пожарных. Сумма контракта — 22,2 млн рублей. Всего планируется купить 769 комплектов одежды первого уровня защиты.

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