«Татарспиртпром» купит бар в виде чума За 3 млн рублей

«Татарспиртпром» намерен купить мобильный бар в виде чума за 3 млн рублей. Информация об этом была в пятницу размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществляется у единственного поставщика. Бар предназначен для продвижения ТМ Тундра. Исключительные права на разработанный дизайн бара принадлежат исполнителю. Последний должен будет изготовить и поставить товар заказчику в течение 40 календарных дней с момента получения уведомления о согласовании оригинал-макета.

Напомним, ранее власти Петербурга объявили тендер на покупку спецодежды для пожарных. Сумма контракта — 22,2 млн рублей. Всего планируется купить 769 комплектов одежды первого уровня защиты.