Россельхознадзор: четверть всей пищевой продукции в РФ фальсифицируют Не фальсифицируют только яйца

В России фальсифицируется до четверти пищевой продукции. Об этом в пятницу сообщили в Россельхознадзоре.

«По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — зявил официальный представитель ведомства Алексей Алексеенко.

Он отметил, что эта проблема наносит колоссальный урон.

Напомним, летом Россельхознадзор провел исследование, в котором проанализировали способы фальсификации молока и сметаны в России. Как сообщили в ведомстве, в молоко подмешивают крахмал, мел, соду, борную или салициловую кислоты и гипс. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец призвала изъять из продажи фальсифицированную продукцию.