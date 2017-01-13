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13.01.17 / 20:25 Новости / Общество / Россия и мир

Россельхознадзор: четверть всей пищевой продукции в РФ фальсифицируют

Не фальсифицируют только яйца

Фото studio.com.ua

Фото studio.com.ua

В России фальсифицируется до четверти пищевой продукции. Об этом в пятницу сообщили в Россельхознадзоре.

«По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — зявил официальный представитель ведомства Алексей Алексеенко.

Он отметил, что эта проблема наносит колоссальный урон.

Напомним, летом Россельхознадзор провел исследование, в котором проанализировали способы фальсификации молока и сметаны в России. Как сообщили в ведомстве, в молоко подмешивают крахмал, мел, соду, борную или салициловую кислоты и гипс. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец призвала изъять из продажи фальсифицированную продукцию.

По материалам: interfax.ru
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