Акции China Vanke за $5,4 млрд купил Шэньчжэньский метрополитен За 37,2 млрд юаней

Акции крупнейшего застройщика Китая China Vanke купил метрополитен города Шэньчжэнь за $5,4 млрд. Об этом в пятницу сообщили в китайском госконгломерате China Resources.

Продадут 15,3% акций China Vanke за 37,2 млрд юаней ($5,4 млрд). Еще один акционер компании Evergrande сообщила, что не будет наращивать долю участия в Vanke (14% в настоящий момент).

Второй акционер — компания China Resources. Третий — компания Evergrande. В конце 2015 года страховщик Baoneng Insurance нарастил долю участия в China Vanke до 24%. До этого China Resources имел среди акционеров самый большой пакет акций.