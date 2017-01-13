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13.01.17 / 18:24 Новости / Россия и мир / Финансы

Акции China Vanke за $5,4 млрд купил Шэньчжэньский метрополитен

За 37,2 млрд юаней

china vanke

Фото scmp.com

Акции крупнейшего застройщика Китая China Vanke купил метрополитен города Шэньчжэнь за $5,4 млрд. Об этом в пятницу сообщили в китайском госконгломерате China Resources.

Продадут 15,3% акций China Vanke за 37,2 млрд юаней ($5,4 млрд). Еще один акционер компании Evergrande сообщила, что не будет наращивать долю участия в Vanke (14% в настоящий момент).

Второй акционер — компания China Resources. Третий — компания Evergrande. В конце 2015 года страховщик Baoneng Insurance нарастил долю участия в China Vanke до 24%. До этого China Resources имел среди акционеров самый большой пакет акций.

По материалам: realty.interfax.ru
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