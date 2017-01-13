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13.01.17 / 23:32 Новости / Политика / Россия и мир

Дания увеличит расходы на оборону из-за «российской угрозы»

"Русские размещают новые ракеты"

Искандер-МДания воспринимает размещение Россией систем ПРО в Калининградской области как угрозу и из-за этого планирует увеличить расходы на оборону. Об этом в пятницу сообщил глава Минобороны королевства Клаус Хьорт Фредериксен.

«Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск», — сказал Фредериксен. Министр признал, что королевство не может нарастить оборонные до суммы, эквивалентной 2% от ВВП, как этого хотят партнеры по НАТО.

«Мы испытываем колоссальное давление как от администрации Обамы, и, как мы понимаем, от будущей администрации президента Трампа», — сообщил он. При этом в декабре правительство Дании выразило готовность направить 200 своих военных в Эстонию в рамках миссии НАТО.

Напомним, Россия разместила в Калининградской области новейшие системы ПРО С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Кроме того, туда из Черноморского флота перевели ракетные корветы "Зеленый дол" и «Серпухов».

По материалам: interfax.ru
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