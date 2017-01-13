Силуанов ожидает сокращения нефтегазовых доходов РФ на 0,4% ВВП в 2019 году «В 2016 году этот показатель — 5,8%»

Нефтегазовые доходы России к 2019 году могут сократиться на 0,4% ВВП. Такое заявление в пятницу сделал министр финансов Антон Силуанов.

«Мы сейчас уже по сравнению с 2014 годом резко сократили поступление нефтегазовых доходов. У нас в 2014 году объем нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составлял 9,6% ВВП, в 2016 году этот показатель — 5,8%. Практически на 4% мы сократили объем доходов, которые поступают от нефтегазового сектора», — сказал министр.

Напомним, по итогам 10 месяцев прошлого года доходы федерального бюджета России от нефтегазовой отрасли снизились на 22,5% по сравнению с январем-октябрем прошлого года. По словам главы Минприроды в 2016 году в России открыли 40 новых нефтегазовых месторождений. Средняя оценка величины месторождений — 17,млн тонн нефти и 14,5 млрд кубометров газа.