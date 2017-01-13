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13.01.17 / 03:03 Новости / Политика / Россия и мир

Джо Байден удостоился высшей награды в США

Президентской медали свободы

Джо БайденДжо Байден получил из рук Барака Обамы одну из двух высших гражданских наград в США – Президентскую медаль свободы. Награждение произошло во время церемонии проводов вице-президента в Белом доме.

Президент США заявил, что Байден – лучший вице-президент, «которого мы когда-либо видели». По его словам, он «выносливый, верный и скромный».

Напомним, Джозеф Байден прежде был сенатором США от штата Делавэр. Пробыл на этом посту 35 лет. В преддверии президентских выборов 2008 года Байден боролся за выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии. Поменяв решение, снялся с праймериз 3 января и сконцентрировал усилия на выдвижение в сенат.

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