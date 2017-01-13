Джо Байден удостоился высшей награды в США Президентской медали свободы

Джо Байден получил из рук Барака Обамы одну из двух высших гражданских наград в США – Президентскую медаль свободы. Награждение произошло во время церемонии проводов вице-президента в Белом доме.

Президент США заявил, что Байден – лучший вице-президент, «которого мы когда-либо видели». По его словам, он «выносливый, верный и скромный».

Напомним, Джозеф Байден прежде был сенатором США от штата Делавэр. Пробыл на этом посту 35 лет. В преддверии президентских выборов 2008 года Байден боролся за выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии. Поменяв решение, снялся с праймериз 3 января и сконцентрировал усилия на выдвижение в сенат.