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13.01.17 / 01:52 Новости / Россия и мир / Финансы

Сорос потерял из-за победы Трампа $1 млрд – WSJ

Не ожидал подъема рынка

джордж соросПобеда Дональда Трампа на выборах США отразилась на благосостоянии миллиардера Джорджа Сороса – он потерял почти $1 млрд. Об этом в четверг сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным источника американской газеты, в первый день после выборов в США Сорос был уверен в резком падении рынков. Не ожидая подъема, он стал играть на понижение. Последующий рост привел к крупным убыткам миллиардера.

Напомним, согласно данным опроса телеканала Fox news за день до голосования, лидером президентской гонки была Хиллари Клинтон. Она опережала Дональда Трампа на 4%. В результате победу одержал кандидат от партии Республиканцев. Счет по выборщикам 276 – 218 в пользу Трампа.

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