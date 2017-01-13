Сорос потерял из-за победы Трампа $1 млрд – WSJ Не ожидал подъема рынка

Победа Дональда Трампа на выборах США отразилась на благосостоянии миллиардера Джорджа Сороса – он потерял почти $1 млрд. Об этом в четверг сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным источника американской газеты, в первый день после выборов в США Сорос был уверен в резком падении рынков. Не ожидая подъема, он стал играть на понижение. Последующий рост привел к крупным убыткам миллиардера.

Напомним, согласно данным опроса телеканала Fox news за день до голосования, лидером президентской гонки была Хиллари Клинтон. Она опережала Дональда Трампа на 4%. В результате победу одержал кандидат от партии Республиканцев. Счет по выборщикам 276 – 218 в пользу Трампа.