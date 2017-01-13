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13.01.17 / 14:50 Новости / Россия и мир / Спорт

Эменике может перейти в «Рубин» в это межсезонье – источник

На правах аренды

Фото vistanews.ru

Фото vistanews.ru

Нигерийский нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может перейти в «Рубин» в зимнее трансферное окно. Об этом АБН сообщил источник, близкий к трансферному отделу казанского клуба.

По информации источника, руководители «Рубина» намерены арендовать 29-летнего нигерийца с правом выкупа. Сумма трансфера составит от 2,5 до 5 млн евро.

Напомним, Эменике ранее играл уже в российском чемпионате. Нигерийского нападающего в 2011 году приобрел «Спартак» за 9,4 млн евро. В московском клубе футболист в 2012 году выиграл серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33 лучших футболистов ЧР. В турецкий «Фенербахче» форвард вернулся за 13 млн евро.

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