Ford отзывает более 800 тыс. автомобилей Из-за дефекта подушек безопасности

Автоконцерн Ford Motor отзовет 816 тыс. автомобилей из-за дефектов подушек безопасности Takata. Об этом в четверг передает AFP.

Компания отзовет автомобили модели Ford, Lincoln и Mercury. Это затронет только те машины, которые были собраны в Северной Америке и поступили в продажу в США и Канаде с 2005 и 2012 год.

Напомним, в июне 2015 года компания Takata принесла извинения за дефект своих подушек безопасности. Они послужили причиной смерти восьми человек. Около 100 человек получили ранения. Директор японской компании пообещал создать фонд для выплат компенсаций пострадавшим.