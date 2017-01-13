Все новости

13.01.17 / 06:06 Новости / Разговор по делу / Финансы

Генпрокуратура и СК запросили 27 млрд рублей на обеспечение жильем сотрудников — СМИ

Минстрой и Минфин предлагают изменить законодательство

генпрокуратура и скГенпрокурор Юрий Чайка и председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средства для обеспечения своих сотрудников жильем. Об этом в пятницу сообщила газета «Коммерсант».

По информации издания, на жилье для своих сотрудников генпрокуратура просит 19 млрд рублей, а следственный комитет 7,6 млрд рублей. Всего в двух ведомствах в жилье нуждается более 7 тыс.человек.

В министерствах строительства и финансов считают, что для решения проблемы необходимо изменение законодательства. Оно позволит выплачивать сотрудникам этих государственных ведомств единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья, как это происходит, к примеру, у полицейских.

Напомним, в 2017 работники прокуратуры получат часть льгот. Их ввели дополнительно в социальный пакет сотрудников ведомства.

Добавим, согласно ФЗ N403 «О Следственном комитете Российской Федерации», доплата за специальное звание производится ежемесячно. К примеру, полковник юстиции каждый месяц получает дополнительно 21% своей зарплаты.

По материалам: kommersant.ru
Метки: , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016