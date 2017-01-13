Генпрокуратура и СК запросили 27 млрд рублей на обеспечение жильем сотрудников — СМИ Минстрой и Минфин предлагают изменить законодательство

Генпрокурор Юрий Чайка и председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средства для обеспечения своих сотрудников жильем. Об этом в пятницу сообщила газета «Коммерсант».

По информации издания, на жилье для своих сотрудников генпрокуратура просит 19 млрд рублей, а следственный комитет 7,6 млрд рублей. Всего в двух ведомствах в жилье нуждается более 7 тыс.человек.

В министерствах строительства и финансов считают, что для решения проблемы необходимо изменение законодательства. Оно позволит выплачивать сотрудникам этих государственных ведомств единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья, как это происходит, к примеру, у полицейских.

Напомним, в 2017 работники прокуратуры получат часть льгот. Их ввели дополнительно в социальный пакет сотрудников ведомства.

Добавим, согласно ФЗ N403 «О Следственном комитете Российской Федерации», доплата за специальное звание производится ежемесячно. К примеру, полковник юстиции каждый месяц получает дополнительно 21% своей зарплаты.