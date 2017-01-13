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13.01.17 / 12:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

У арестованного главы МО «Колпино» обнаружили пневмонию

Его госпитализировали в больницу имени Гааза

Фото: 24smi.org

Фото: 24smi.org

У арестованного главы муниципального образования «Колпино» в Петербурге Вадима Иванова обнаружили пневмонию. Об этом в пятницу «Фонтанке» рассказали родственники заключенного.

Его госпитализировали в больницу имени Гааза, пишет издание. По словам родственников, больного перевели из-за его жалоб на недостаточный уход.

Напомним, Иванова задержали в конце сентября. Следствие считает, что осенью 2003 года он участвовал в разбойном нападении. Глава Колпино вину не признает. СК оценивает ущерб в $46 тыс.

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