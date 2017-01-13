Голикова: Институты развития не используют 30% господдержки ежегодно На поддержку институтов развития власти направляют до 450 млрд рублей ежегодно

Институты развития ежегодно не используют 30% государственной поддержки. Такое заявление сделала в пятницу председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Порядка 70% используется, порядка 30% всегда остаются неиспользованными на начало нового финансового года. Возникает вопрос, зачем запрос на эти инвестиции, а это, как правило, инвестиции, и, как правило, это средства, которые используются в целях других расходов, не тех, ради которых они предназначались», — сказала Голикова.

За весь период своей деятельности институты развития получили из федерального бюджета 4,7 трлн рублей господдержки. В настоящее время государство поддерживает 35 институтов. Они получают 350-450 млрд рублей ежегодно.