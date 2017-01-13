На инаугурацию Трампа собрали $90 млн На инаугурацию Обамы в 2013 году собрали $43 млн

На инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа собрали 90 млн пожертвований. Об этом сообщили в инаугурационный комитете Трампа в пятницу.

Сумма стала рекордной. Действующий президент Барак Обама привлек на инаугурацию в 2009 году $55 млн пожертвований, а в 2013 году — $43 млн.

По данным The Washington Post, затраты на праздничные мероприятия по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США могут составить $175-200 млн. Эти средства команда президента получает в качестве пожертвований от частных лиц и корпораций, а также от продажи сувениров.