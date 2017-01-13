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13.01.17 / 17:57 Новости / Россия и мир

На инаугурацию Трампа собрали $90 млн

На инаугурацию Обамы в 2013 году собрали $43 млн

ТрампНа инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа собрали 90 млн пожертвований. Об этом сообщили в инаугурационный комитете Трампа в пятницу.

Сумма стала рекордной. Действующий президент Барак Обама привлек на инаугурацию в 2009 году $55 млн пожертвований, а в 2013 году — $43 млн.

По данным The Washington Post, затраты на праздничные мероприятия по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США могут составить $175-200 млн. Эти средства команда президента получает в качестве пожертвований от частных лиц и корпораций, а также от продажи сувениров.

По материалам: ap.org
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