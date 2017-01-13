Ипотечный портфель СЗ банка Сбербанка вырос до 200 млрд рублей В 2016 году

Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг отметки 200 млрд рублей. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в пятницу.

В 2016 году СЗ банк выдал более 40 тыс. ипотек. Общая сумма составила 74,5 млрд рублей. Год к году рост на 13%. Половина клиентов покупали жилье в новостройках.

По Северо-Западному банку ипотечный портфель вырос на 20% год к году. Почти две трети его приходится на Петербург, отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Отметим, маржинальная прибыль Северо-Западного банка Сбербанка до налогообложения в 2016 году выросла на 14% по сравнению с показателем 2015 года. По предварительным прогнозам прибыль составила 54 млрд рублей.

В 2016 году банк выдал потребительских кредитов на 58,7 млрд рублей. Показатель увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма потребительского кредита составила 214 тыс. рублей.