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13.01.17 / 12:06 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Ипотечный портфель СЗ банка Сбербанка вырос до 200 млрд рублей

В 2016 году

сбербанк оф фотоИпотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг отметки 200 млрд рублей. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в пятницу.

В 2016 году СЗ банк выдал более 40 тыс. ипотек. Общая сумма составила 74,5 млрд рублей. Год к году рост на 13%. Половина клиентов покупали жилье в новостройках.

По Северо-Западному банку ипотечный портфель вырос на 20% год к году. Почти две трети его приходится на Петербург, отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.
Отметим, маржинальная прибыль Северо-Западного банка Сбербанка до налогообложения в 2016 году выросла на 14% по сравнению с показателем 2015 года. По предварительным прогнозам прибыль составила 54 млрд рублей.

В 2016 году банк выдал потребительских кредитов на 58,7 млрд рублей. Показатель увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма потребительского кредита составила 214 тыс. рублей.

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