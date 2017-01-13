Израиль обстрелял военный аэропорт в Дамаске — СМИ Информации о жертвах не поступало

Военный аэропорт в сирийском Дамаске был обстрелян ракетами со стороны Израиля. Об этом в ночь на пятницу сообщают сирийские СМИ

Очевидцы отмечают, что в район взрывы прибыло большое число машин скорой помощи. Данных о жертвах в настоящий момент нет.

По информации СМИ, Сирия предупредила Израиль о возможных последствиях. Командование сирийской армии назвало случившиеся «вопиющей» атакой.

Ранее в Дамаске террорист смертник привел в действие взрывное устройство. Это произошло вблизи спорткомплекса. Погибло восемь человек. Четверо из них солдаты.