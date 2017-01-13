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13.01.17 / 04:06 Новости / Россия и мир

Израиль обстрелял военный аэропорт в Дамаске — СМИ

Информации о жертвах не поступало

израиль обстрелял сирию

Фото: mail.ru

Военный аэропорт в сирийском Дамаске был обстрелян ракетами со стороны Израиля. Об этом в ночь на пятницу сообщают сирийские СМИ

Очевидцы отмечают, что в район взрывы прибыло большое число машин скорой помощи. Данных о жертвах в настоящий момент нет.

По информации СМИ, Сирия предупредила Израиль о возможных последствиях. Командование сирийской армии назвало случившиеся «вопиющей» атакой.

Ранее в Дамаске террорист смертник привел в действие взрывное устройство. Это произошло вблизи спорткомплекса. Погибло восемь человек. Четверо из них солдаты.

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