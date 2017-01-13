Суд приостановил строительство ЖК «Моя стихия» Застройщика O2 Development

Арбитраж Петербурга и Ленобласти приостановил строительство ЖК «Моя стихия» в Выборгском районе Петербурга. Заседание по рассмотрению иска Госстройнадзора прошло в пятницу.

Ранее в сентябре 2016 года Госстройнадзор выявил нарушения проектной документации при строительстве ЖК «Моя стихия». Компания O2 Development не построила подземную парковку. В связи с этим Госстройнадзор подал в суд.

Отметим, ЖК «Моя стихия» строят в Парголово, на Ольгинской дороге, 12. Генподрядчиком на строительстве является ООО «Управление строительством». Ранее ее собственником была группа O2. ЖК «Моя стихия» обещали сдать в середине 2016 года. Однако комстрой признал объект проблемным: его ввод перенесли на 2017 год.