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13.01.17 / 16:51 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд приостановил строительство ЖК «Моя стихия»

Застройщика O2 Development

жк силы приролы o2 developmentАрбитраж Петербурга и Ленобласти приостановил строительство ЖК «Моя стихия» в Выборгском районе Петербурга. Заседание по рассмотрению иска Госстройнадзора прошло в пятницу.

Ранее в сентябре 2016 года Госстройнадзор выявил нарушения проектной документации при строительстве ЖК «Моя стихия». Компания O2 Development не построила подземную парковку. В связи с этим Госстройнадзор подал в суд.

Отметим, ЖК «Моя стихия» строят в Парголово, на Ольгинской дороге, 12. Генподрядчиком на строительстве является ООО «Управление строительством». Ранее ее собственником была группа O2. ЖК «Моя стихия» обещали сдать в середине 2016 года. Однако комстрой признал объект проблемным: его ввод перенесли на 2017 год.

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