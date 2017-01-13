Ремонт атомного крейсера «Адмирал Нахимов» обещают завершить до 2020 года Он находится на модернизации с 1999 года

Ремонт и тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» должен завершиться до 2020 года. Об этом в четверг сообщил представитель департамента информации Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

По его словам, на данный момент ремонт крейсера ведет северодвинское предприятие «Севмаш» Проводится замена и обновление систем жизнеобеспечения корабля, а также его радиотехнического вооружения и систем корабельной энергетики. Планом модернизации предусмотрена также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения судна.

Напомним, «Адмирал Нахимов» находится на модернизации с 1999 года. Фактически его ремонт начался в 2013 году. В 2015 году был завершен демонтаж старого оборудования крейсера. Ранее сообщалось, что работы должны завершиться в 2018 году.