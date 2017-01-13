Кудрин: Инфляция в России должна снизиться до 2-2,5% в среднесрочной перспективе «Сегодня мы поставили задачу на три года — 4%»

Инфляция в России в среднесрочной перспективе должна снизиться до 2-2,5%. Такое заявление сделал в пятницу бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Мы должны держать инфляцию ниже 4%. Сегодня мы поставили задачу на три года — 4%. Но даже уже в среднесрочной перспективе мы должны опуститься до 2–2,5%», — сказал он.

Напомним, по итогам прошлого года инфляция в России составила 5,4%. Показатель стал минимальным за всю новейшую историю страны. В период с 1 по 9 января текущего года по данным Росстата инфляция в России ускорилась до 0,3%.