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13.01.17 / 10:45 Новости / Россия и мир

Кудрин: Инфляция в России должна снизиться до 2-2,5% в среднесрочной перспективе

«Сегодня мы поставили задачу на три года — 4%»

Алексей КудринИнфляция в России в среднесрочной перспективе должна снизиться до 2-2,5%. Такое заявление сделал в пятницу бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Мы должны держать инфляцию ниже 4%. Сегодня мы поставили задачу на три года — 4%. Но даже уже в среднесрочной перспективе мы должны опуститься до 2–2,5%», — сказал он.

Напомним, по итогам прошлого года инфляция в России составила 5,4%. Показатель стал минимальным за всю новейшую историю страны. В период с 1 по 9 января текущего года по данным Росстата инфляция в России ускорилась до 0,3%.

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