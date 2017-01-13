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13.01.17 / 07:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Москва вдвое увеличила выдачу разрешений на строительство жилья — СМИ

Застройщики готовятся к изменениям в градостроительном регулировании

квартиры в москвеВ 2016 году Мосгосстройнадзор выдал почти вдвое больше разрешений на строительство жилья, чем в 2015 году. Об этом в пятницу сообщила газета «Ведомости».

Всего в минувшем году было выдано 1633 разрешения на строительство. Три четверти разешений касались строительства жилья. Общая их площадь — 10,17 млн кв.м. К примеру, в 2015 Мосгосстройнадзор одобрил строительство 5,3 млн кв.м. жилья.

Эксперты газеты считают, что главная причина такого ажиотажа – ужесточение федерального закона N214 «О долевом строительстве». Если застройщик успел до конца минувшего года опубликовать проектную декларацию и начать продажи, то к нему новые правила не будут применяться

Отметим, за 2016 год год средняя цена загородного жилья Подмосковья снизилась на 4%. С 7,5 млн руб. в третьем квартале 2015 года до 7,2 млн руб к ноябрю 2016 года. При этом на сентябрь 2016 года число сделок с новыми квартирами в столице выросло вдвое с начала года. В 2015 отмечалось снижение числа таких покупок.

По материалам: vedomosti.ru
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