Автобусы Lux Express вернулись на маршрут Петербург — Хельсинки С субботы восстановит все рейсы

Автобусы компании Lux Express вернулись на маршрут Петербург-Хельсинки. Об этом перевозчик сообщил в пятницу.

Первые автобусы отправятся из Хельсинки в 14:00 и 21:30. При этом «Евролайнс» в пятницу не сможет вывести остальные четыре рейса. С субботы Lux Express обещает восстановить все рейсы – их будет обслуживать финская «дочка» Lux Express компания Finland OY. График оправления и прибытия автобусов не изменится.

Напомним, 26 декабря 2016 года российская «дочка» Lux Express компания «Евролайнс» получила предписание Ространснадзора. Компании приостановили действие лицензии 2 января, хотя на устранение недостатков положены три месяца. Пассажиров высаживали на границе с Финляндией. Также сложности возникли на маршрутах в Эстонию. Компания заменяла автобусы «Евролайнс» на автобусы партнеров, а на границе пассажиров забирал другой автобус. Тем, кому пришлось пересаживаться, Lux Express пообещал скидку. Неделю назад компания восстановила рейсы в Эстонию.