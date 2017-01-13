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13.01.17 / 13:35 Новости / Петербург и Ленобласть

Автобусы Lux Express вернулись на маршрут Петербург — Хельсинки

С субботы восстановит все рейсы

Фото travelerr.ru

Фото travelerr.ru

Автобусы компании Lux Express вернулись на маршрут Петербург-Хельсинки. Об этом перевозчик сообщил в пятницу.

Первые автобусы отправятся из Хельсинки в 14:00 и 21:30. При этом «Евролайнс» в пятницу не сможет вывести остальные четыре рейса. С субботы Lux Express обещает восстановить все рейсы – их будет обслуживать финская «дочка» Lux Express компания Finland OY. График оправления и прибытия автобусов не изменится.

Напомним, 26 декабря 2016 года российская «дочка» Lux Express компания «Евролайнс» получила предписание Ространснадзора. Компании приостановили действие лицензии 2 января, хотя на устранение недостатков положены три месяца. Пассажиров высаживали на границе с Финляндией. Также сложности возникли на маршрутах в Эстонию. Компания заменяла автобусы «Евролайнс» на автобусы партнеров, а на границе пассажиров забирал другой автобус. Тем, кому пришлось пересаживаться, Lux Express пообещал скидку. Неделю назад компания восстановила рейсы в Эстонию.

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