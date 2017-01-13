В Нидерландах суд признал оправданной конфискацию материалов по МН17 Но разрешил использовать их властям

Суд в Нидерландах признал законной конфискацию материалов по крушению MH17 у журналиста Стефана Бэка. Об этом он сообщил в четверг в своем Facebook.

Бэк уточнил, что теперь часть материалов может быть удалена, а часть передана властям. Он также добавил, что намерен подать апелляцию на решение суда.

Ранее голландские журналисты Стефан Бэк и Мишель Спеккерс были задержаны в Амстердаме. Перед этим на месте крушения MH17 они обнаружили его обломки.

Напомним, трагедия произошла в августе 2014 года. Расследование причин авиакатастрофы длится до сих пор.