Минздрав отнес к «группе риска» 28 спиртосодержащих лекарства На них могут ввести рецепты

Российское министерство здравоохранения отнесло к «группе риска» 28 алкосодержащих лекарств. Об этом в пятницу заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, Минздрав рассматривает возможность ввести рецепты.

«Мы сначала поработали со всеми 85 регионами, чтобы посмотреть, а были ли проблемы за несколько лет со злоупотреблением вот этими настойками», — уточнила министр.

Добавим, решение по каждому из 28 препаратов примет специальная комиссия. Первое заседание запланировано на 25 января.

Отметим, дискуссия о введении рецептов на спиртосодержащие лекарства началась после массового отравления средством для принятия ванн «Боярышник». В Иркутске от его употребления погибли более 70 человек.