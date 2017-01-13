Минздрав отнес к «группе риска» 28 спиртосодержащих лекарства

Российское министерство здравоохранения отнесло к «группе риска» 28 алкосодержащих лекарств. Об этом в пятницу заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
По словам Скворцовой, Минздрав рассматривает возможность ввести рецепты.
«Мы сначала поработали со всеми 85 регионами, чтобы посмотреть, а были ли проблемы за несколько лет со злоупотреблением вот этими настойками», — уточнила министр.
Добавим, решение по каждому из 28 препаратов примет специальная комиссия. Первое заседание запланировано на 25 января.
Отметим, дискуссия о введении рецептов на спиртосодержащие лекарства началась после массового отравления средством для принятия ванн «Боярышник». В Иркутске от его употребления погибли более 70 человек.