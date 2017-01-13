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13.01.17 / 21:37 Новости / Политика / Россия и мир

На инаугурацию Трампа собрали рекордные $90 млн

До церемонии осталось семь дней

Дональд ТрампНа инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа собрали рекордные $90 млн пожертвований. Об этом сообщает в пятницу телеканал Sky News.

По информации телеканала, большая часть жертвователей пожелала сохранить анонимность. Отмечается, что в 2013 году на церемонию инаугурации было собрано $43 млн, а в 2009 году - около $55 млн.

«Мы планировали две самых масштабных инаугурации в нашей истории, и мы никогда не тратили средства даже близко к такому объему», — сообщил телеканалу Стив Керриган, организовавший обе инаугурации президента Барака Обамы. Сообщается, что $1 млн Трампу пожертвовала компания  Boeing.

Напомним, инаугурацию Трампа запланирована на 20 января. В этот же день истекут полномочия нынешнего главы государства Барака Обамы и его администрации. Ранее Трамп заявлял, что хотел бы видеть на церемонии не знаменитостей, а «простых людей».

По материалам: news.sky.com
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