На инаугурацию Трампа собрали рекордные $90 млн До церемонии осталось семь дней

На инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа собрали рекордные $90 млн пожертвований. Об этом сообщает в пятницу телеканал Sky News.

По информации телеканала, большая часть жертвователей пожелала сохранить анонимность. Отмечается, что в 2013 году на церемонию инаугурации было собрано $43 млн, а в 2009 году - около $55 млн.

«Мы планировали две самых масштабных инаугурации в нашей истории, и мы никогда не тратили средства даже близко к такому объему», — сообщил телеканалу Стив Керриган, организовавший обе инаугурации президента Барака Обамы. Сообщается, что $1 млн Трампу пожертвовала компания Boeing.

Напомним, инаугурацию Трампа запланирована на 20 января. В этот же день истекут полномочия нынешнего главы государства Барака Обамы и его администрации. Ранее Трамп заявлял, что хотел бы видеть на церемонии не знаменитостей, а «простых людей».