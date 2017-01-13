Суд признал законным продление ареста фигурантам дела об убийстве Немцова Они останутся под стражей до 30 марта

Апелляционная инстанция Московского окружного военного суда признала законным продление срока содержания под стражей фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова. Соответствующее решение было принято судом в пятницу.

Пять обвиняемых останутся под стражей до 30 марта. Апелляцию на продление ареста подал адвокат Хамзата Бахаева.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Замоскворецком мосту в Москве. В убийстве политика обвиняют Заура Дадаева, которого называют предполагаемым исполнителем преступления, а также Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и братьев Анзора и Шадида Губашевых. В отдельное производство выделено дело в отношении предполагаемого заказчика преступления — Руслана Мухудинова. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.