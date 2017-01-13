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13.01.17 / 05:41 Новости / Россия и мир / Экономика

На Дальнем Востоке могут ограничить энергоснабжение объектов минобороны

Долги военных превысили 178 млн рублей

новости дальнего востокаЭнергетики хотят ограничить энергоснабжение в 92 объектах министерства обороны на Дальнем Востоке. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК).

По данным энергетиков, долги военных уже превысили 178 млн рублей. Компания, которая занимается поставкой теплоэнергии и водоснабжения на большей части территории Дальнего Востока, не платит за потребление ресурсов с ноября 2016 года по январь 2017 года, уточняет пресс-служба ДЭК.

Ограничения уже коснулись 15 объектов Амурской области. Они затронули только здания второстепенного значения, сообщают энергетики.

Ранее в 2016 году ДЭКи уже обещала начать отключения дальневосточных объектов минобороны. Но введение санкций откладывалось после обещаний оплатить долги.

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