Госдеп США не назвал действия России в Алеппо военным преступлением Для этого требуется их экспертная оценка

США осуждают действия России в сирийском городе Алеппо, но не считают их военным преступлением. Об этом в четверг сообщил журналистам официальный представитель госдепа Марк Тонер.

По его словам, для полноценных водоводов необходимо юридическое расследование. Только детальный анализ может позволить использовать по отношению к действиям России в Сирии какие-то формулировки, отметил Тонер.

Напомним, осенью 2016 года президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель осудили российские авиаудары по Алеппо. В телефонном разговоре они назвали такие действия «варварскими». Прежде госсекретарь США Джон Керри пригрозил прекратить сотрудничество с Россией по Сирии. Российская сторона назвала такое заявление «шантажом».