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13.01.17 / 02:19 Новости / Россия и мир

Госдеп США не назвал действия России в Алеппо военным преступлением

Для этого требуется их экспертная оценка

новости сирииСША осуждают действия России в сирийском городе Алеппо, но не  считают их военным преступлением. Об этом в четверг сообщил журналистам официальный представитель госдепа Марк Тонер.

По его словам, для полноценных водоводов необходимо юридическое расследование. Только детальный анализ может позволить использовать по отношению к действиям России в Сирии какие-то формулировки, отметил Тонер.

Напомним, осенью 2016 года президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель осудили российские авиаудары по Алеппо. В телефонном разговоре они назвали такие действия «варварскими». Прежде госсекретарь США Джон Керри пригрозил прекратить сотрудничество с Россией по Сирии. Российская сторона назвала такое заявление «шантажом».

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