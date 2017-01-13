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13.01.17 / 15:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Албин пообещал петербуржцам общественные слушания концепции развития транспорта

Которую ранее раскритиковали эксперты

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал петербуржцам провести общественные слушания новой концепции развития транспортной системы Петербурга. Об этом в аппарате Албина сообщили в пятницу.

Албин поручил комитету по развитию транспортной инфраструктуры «провести широкое общественное обсуждение». Напомним, ранее эту концепцию раскритиковали эксперты.

Коллаж АБН
Вопросы без ответов. Эксперты раскритиковали концепцию развития транспортной системы Петербурга

Концепция рассчитывает строительство объектов транспорта до 2048 года. Модернизировать и построить планируют 230 объектов улично-транспортной сети. Основным видом транспорта для Петербурга хотят сделать железнодорожный транспорт и метро, скоростные трамваи и обычные трамваи. На первом этапе Смольный планирует развивать ЗСД и связать проспекты Стачек и Энергетиков с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта.

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