Албин пообещал петербуржцам общественные слушания концепции развития транспорта Которую ранее раскритиковали эксперты

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал петербуржцам провести общественные слушания новой концепции развития транспортной системы Петербурга. Об этом в аппарате Албина сообщили в пятницу.

Албин поручил комитету по развитию транспортной инфраструктуры «провести широкое общественное обсуждение». Напомним, ранее эту концепцию раскритиковали эксперты.

Концепция рассчитывает строительство объектов транспорта до 2048 года. Модернизировать и построить планируют 230 объектов улично-транспортной сети. Основным видом транспорта для Петербурга хотят сделать железнодорожный транспорт и метро, скоростные трамваи и обычные трамваи. На первом этапе Смольный планирует развивать ЗСД и связать проспекты Стачек и Энергетиков с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта.