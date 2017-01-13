В администрации Сосновского района Челябинской области прошли обыски По делу с выделение земли под строительство поселка «Лесной остров»

Сотрудники ФСБ провели обыск в администрации Сосновского района Челябинской области. Об этом в пятницу сообщает «Ura.ru» со ссылкой на источники.

Силовики провели выемку документов в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям. По данным издания, обыск может быть связан с выделением земли под строительство поселка «Лесной остров».

По данным контрольно-счетной палаты Челябинской области, ООО «Дом-Универсал» получило в аренду без торгов несколько участков, общая площадь которых — 40 га. Постановление о передаче земли подписал экс-глава Сосновского района Владимир Котов. После этого право аренды участков перепродавалось несколько раз. Кадастровая стоимость участка составила 103 млн рублей, а у муниципалитета их выкупили за 1 млн рублей.