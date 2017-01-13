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13.01.17 / 11:18 Новости / Россия и мир

В администрации Сосновского района Челябинской области прошли обыски

По делу с выделение земли под строительство поселка «Лесной остров»

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Сотрудники ФСБ провели обыск в администрации Сосновского района Челябинской области. Об этом в пятницу сообщает «Ura.ru» со ссылкой на источники.

Силовики провели выемку документов в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям. По данным издания, обыск может быть связан с выделением земли под строительство поселка «Лесной остров».

По данным контрольно-счетной палаты Челябинской области, ООО «Дом-Универсал» получило в аренду без торгов несколько участков, общая площадь которых — 40 га. Постановление о передаче земли подписал экс-глава Сосновского района Владимир Котов. После этого право аренды участков перепродавалось несколько раз. Кадастровая стоимость участка составила 103 млн рублей, а у муниципалитета их выкупили за 1 млн рублей.

По материалам: ura.ru
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