Оганесяна оставили под арестом до 9 мая Ранее ему в суд вызвали скорую помощь

Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна до 9 мая. Суд состоялся в пятницу.

По мнению судьи Олеси Буланой, Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, или уехать из России. Адвокаты подсудимого просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

В пятницу во время заседания Оганесяну вызвали скорую помощь. После осмотра врачей слушание продолжили. Оно проходило в закрытом режиме.

Напомним, в ноябре суд санкционировал арест экс-вице-губернатора до 15 января 2017 года. Адвокатам не удалось оспорить арест.

Оганесяна подозревают в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове. Следствие предполагает, что в 2014 году Оганесян присвоил более 50 млн рублей при поставке видеотабло для «Зенит-Арены». Оганесяну грозит до десяти лет заключения.