Экс-вице-губернатору Петербурга Оганесяну в суд вызвали скорую Решение о продлении ареста вынесут позже

Экс-вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну вызвали скорую помощь на заседание в Смольнинский суд. Заседание проходило в пятницу.

Отметим, заседание закрыли от представителей СМИ. Из-за жалоб Оганесяна самочувствие материалы дела рассмотреть не успели, и решение о продлении ареста вынесут позже.

Напомним, Оганесяна арестовали в ноябре 2016 года. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове. Во время первого заседания по делу Оганесяну вызывали «неотложку». Суд тогда арестовал экс-вице-губернатора Петербурга на срок до 15 января. Позже в декабре его перевели из «Крестов» в больницу имени Гааза после ухудшения самочувствия заключенного.