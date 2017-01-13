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13.01.17 / 13:01 Новости / Петербург и Ленобласть

Экс-вице-губернатору Петербурга Оганесяну в суд вызвали скорую

Решение о продлении ареста вынесут позже

Фото АБН

Фото АБН

Экс-вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну вызвали скорую помощь на заседание в Смольнинский суд. Заседание проходило в пятницу.

Отметим, заседание закрыли от представителей СМИ. Из-за жалоб Оганесяна самочувствие материалы дела рассмотреть не успели, и решение о продлении ареста вынесут позже.

Напомним, Оганесяна арестовали в ноябре 2016 года. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове. Во время первого заседания по делу Оганесяну вызывали «неотложку». Суд тогда арестовал экс-вице-губернатора Петербурга на срок до 15 января. Позже в декабре его перевели из «Крестов» в больницу имени Гааза после ухудшения самочувствия заключенного.

По материалам: fontanka.ru
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