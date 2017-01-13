Счетная палата проверит Корпорацию МСП В этом году

Российская Счетная палата проверит работу Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом в пятницу сообщила глава СП Татьяна Голикова.

Работу Корпорации МСП проверят в нынешнем году.

«Будем обращать внимание на работу наших отдельных институтов развития, без которых нам не обойтись — будет продолжение работы по Корпорации малого и среднего предпринимательства», — сказала Голикова.

Добавим, МСП создали в 2015 году. Корпорация привлекает деньги российских и иностранных организаций для поддержки малого и среднего бизнеса. Акционеры МСП — государство в лице Росимущества и «Внешэкономбанк».