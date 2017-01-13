Пассажиропоток Домодево сократился на 6,6% в 2016 году И превысил 28 млн человек

Пассажиропоток московского Домодево сократился на 6,6% в прошлом году. Об этом в пятницу сообщили в воздушной гавани.

Пассажиропоток составил 28,5 млн человек. Наибольшей популярностью пользовались рейсы внутри страны – 16,6 млн человек. На международных линиях пассажиропоток превысил 11,8 млн человек.

Отметим, в декабре столичный аэропорт обслужил 1,98 млн человек. Это на 3,5% больше данных аналогичного периода прошлого года. Самыми популярными направлениями в декабре стали Красноярск (рост на 55%), Барнаул (рост на 51%), Томск (рост на 49%) и Пермь (рост на 25%). В международном сегменте пользовались спросом Дюссельдорф, Пунта-Кану, Тбилиси и Ереван.