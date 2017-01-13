Пассажиропоток Пулково составил 596 тыс. человек в новогодние праздники На 25% больше год к году

Аэропорт Пулково в период новогодних праздников с 24 декабря по 8 января обслужил 595,9 тыс. пассажиров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Показатель на 25% превышает показатель за аналогичный период 2015 год. Самые загруженные дни пришлись на 30 декабря и 8 января, когда Пулково принял 44,5 тыс. и 45 тыс. пассажиров соответственно. Самыми востребованными российскими направлениями в праздничные дни стали Москва, Сочи и Ростов-на-Дону. Наибольшей популярностью среди зарубежных пунктов пользовались Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Прага.

Лидерами Пулково по объему перевозок среди российских авиакомпаний стали «Россия» «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», среди иностранных – Lufthansa, «Эмирейтс»,Uzbekistan Airways.

Добавим, маршрутная сеть Пулково включает более 150 направлений полетов. Рейсы из Петербурга выполняют 70 авиакомпаний.

Также новогодних каникул в аэропорту работал мобильный пункт судебных приставов. Пассажиры могли узнать о долгах и погасить их, чтобы вылететь за рубеж.