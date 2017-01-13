Пассажиропоток СЖД сократился на 3% в 2016 году Перевезли почти 19 млн человек

Пассажиропоток Северной железной дороги уменьшился на 3% в прошлом году по сравнению с показателями 2015 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СЖД.

В январе – декабре 2016 года по Северной железной дороге перевезено 18,8 млн пассажиров в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении. В поездах дальнего следования перевезено более 10,7 млн пассажиров (+ 0,4%), в пригородном сообщении перевезено более 8 млн пассажиров (- 7,2%).

В декабре 2016 года было перевезено около 1,3 млн пассажиров (- 6%). В дальнем следовании перевезено около 790 тыс. пассажиров (- 4,4%), в пригородном сообщении – около 500 тыс. пассажиров (- 8,5%).

Отметим, пассажирооборот в минувшем году составил 5,6 млрд пасс-км (+ 0,3%), в том числе, в дальнем следовании – 5,4 млрд пасс-км (+ 0,8%), в пригородном сообщении – 285,6 млн пасс-км (- 7,7%).

Добавим, в период новогодних праздников с 23 декабря по 8 января с Северной железной дороги отправлено более 347,8 тыс. пассажиров. Этот показатель на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.